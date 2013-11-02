الامتياز لباحث فى دراسة الدلالات اللغوية فى استنباط الأحكام الشرعية

حصل الباحث محمود حمزة محمد على درجة الامتياز فى مناقشة رسالته بعنوان "أثر الدلالة فى الاستنباطات الشرعية فى كتاب المفهم للمحدث أب العباس القرطبى (ت 656هـ)"، بإشراف الدكتور حمدى بخيت عمران أستاذ العلوم اللغوية وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادى.

حيث تكونت اللجنة من الدكتور حمدى بخيت عمران أستاذ العلوم اللغوية وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادى (رئيسًا ومشرفًا)، وياسين أحمد عيسى أستاذ النحو والصرف رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة أسوان (عضوًا مناقشًا)، الدكتور عاطف محمد فكار أستاذ النحو والصرف المساعد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بقنا.

وانتهت المناقشة بمنح الطالب درجة الماجستير بتقدير ممتاز (عضوًا مناقشًا)، ويدور موضوع الرسالة عن أثر الدلالات اللغوية الأصولية ودورها فى استنباط الأحكام الشرعية فى هذا الكتاب وكيف استطاع الإمام أبو العباس القرطبى من خلال هذه الدلالات أن يستنبط أحكامًا شرعية أو يشير إليها عند العلماء كدلالة المطلق والمقيد، والأمر والنهى، والعام بأنواعه، والظاهر والنص، والمجمل والمفسر، كما تعرض البحث لمسألة تأويل مختلف الحديث وحل مشكله، وانتهى البحث بمعجم لأهم المصطلحات المستخدمة فى البحث.