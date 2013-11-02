صرف مكافآت طلاب وطالبات جامعة الطائف

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

صرفت جامعة الطائف مكافآت طلابها وطالباتها المنتظمين لشهر ذي الحجة. وأوضح لـ «عكاظ» الدكتور عبدالرحمن الطلحي المتحدث الرسمي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة بالجامعة، بأن المكافآت أودعت للطلاب والطالبات في حساباتهم، مشيرا إلى أنه تم توزيع البطاقات البنكية لطلاب وطالبات الجامعة وفروعها. وقال الطلحي: إن الطلاب المستجدين الذين أكملوا بياناتهم في وقت متأخر تم صرف مكافآت شهر ذي الحجة لهم، كما سيتم صرف مكافآت شهري شوال وذي القعدة بعد عشرة أيام بتحويلها إلى حساباتهم المالية في البنوك. وأكد الطلحي بأن الجامعة حريصة كل الحرص على صرف مكافآت الطلاب والطالبات في جميع الكليات وبشكل آلي ومنتظم كل شهر، وذلك لتحقيق الأهداف التي تصب في خدمة الطالب بالتركيز على الجانب العلمي بعيدا عن هموم المكافآت .