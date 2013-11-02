العثور على مريض هارب من مستشفى النفسية

ماجد النفيعي (الطائف)

في الوقت الذي حظي فيه مريض هارب باهتمام بالغ من مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية عن طريق هاشتاقات لصوره للبحث عنه؛ عثرت الجهات الأمنية في محافظة الطائف على المريض ماجد العويضي الهارب من مستشفى الصحة النفسية وهو بصحة جيدة، ليعاد إلى المستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج، والذي اختفى عن الأنظار لمدة تسعة أيام. وكان المريض ماجد العويضي في العقد الرابع من العمر يعاني من مرض انفصام في الشخصية، قدم مع والده وأحد إخوته إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وأثناء إنشغال والده بإنهاء الإجراءات المترتبة لعلاجه في أحد أقسام المستشفى، هرب المريض من المستشفى خوفاً من علاج الجلسات الكهربائية، ليختفي عن الأنظار مدة تسعة أيام، في حين تم التعميم عليه في جميع أقسام شرط محافظة الطائف، عطفاً على ذلك ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي وبينها تويتر من خلال هاشتاق للبحث عنه، حتى تم العثور عليه بصحة جيدة. وبين لـ«عكاظ» غانم العويضي أخو المريض، بأنه ولله الحمد تم العثور على أخيه في الطائف عن طريق الدوريات الأمنية ظهر أمس الأول وهو بصحة جيدة، وجرى إدخاله إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف لاستكمال إجراءات علاجه، مضيفاً بأنه خلال الأيام الماضية كان يأخذ قوته من أهل الخير. من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بمحافظة الطائف سراج الحميدان، بأن المريض يتلقى الآن الرعاية والعلاج اللازم، موضحا بأنه أي مريض نفسي يتم إدخاله إلى مستشفى الصحة النفسية يوضع تحت الملاحظة مدة ثلاثة أيام، وذلك من أجل تشخيص حالة المريض، مشيرا إلى أنه في الحالات المرضية التي تأتي عن طريق العنابر في المستشفى أو عن طريق الشرطة تسلم رسميا للمستشفى ويمنع خروج المريض من البوابات الخارجية، أما غير ذلك فيكون المريض حر الحركة ولا يمنع من الخروج مع البوابات الخارجية.