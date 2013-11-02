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اعتماد مكتب بلدية لـ «العطيف»

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 خالدالذيابي (العطيف)

كشف لـ «عكاظ» أمين الطائف المهندس عبدالرحمن المخرج عن اعتماد مكتب بلدية لمركز العطيف شمال الطائف، تمهيدا لترقيته إلى بلدية مستقبلا.ويأتي ذلك في ظل اهتمام أمانة الطائف بالقرى والهجر وتطويرها؛ لما يخدم الأهالي وقصر معاناة المشقة على المراجعين إلى أمانة الطائف والتي تبعد مايقارب 90 كيلو متر عن المنطقة.من جهتهم، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للأمين عن هذه المبادرة واهتمامه بمركز العطيف.الجدير بالذكر، أن أقرب فرع لبلدية الطائف يبعد عن مركز العطيف حوالي 70 كم وهو فرع بلدية السيل الصغير.

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