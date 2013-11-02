حملة تثقيفية بسرطان الثدي في «مركزي القطيف»

عكاظ (الدمام)

دشن مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور كامل العباد، أمس الأول، فعاليات الحملة التثقيفية بمرض سرطان الثدي، والمقامة بالتزامن مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي في الشهر الحالي، وتهدف لتعزيز الوعي عن المرض وسبل علاجه وأهمية الفحص المبكر، وذلك من خلال برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات التي تستمر طيلة العام.وقال مدير العلاقات العامة في المستشفى عبدالرؤوف الجشي «إن برامج الحملة تأتي لدعم فعاليات الشرقية وردية التي تركز على مرض السرطان، كما تواجد فيها استشاريون وأخصائيون».وأشار إلى أن الحملة استهدفت موظفي ومراجعي المستشفى على حد سواء، وتابع «استفاد منها الكثير، إذ أوضحت الكثير من الحقائق العلمية الطبية حول مرض السرطان، وكيفية التعامل معه أو الكشف عنه مبكرا تجنبا للإصابة به».ونوه بضرورة الفحص المبكر للثدي كإحد سبل الوقاية وأن العلاج يكون أكثر نجاحا وفعالية في حالة الاكتشاف المبكر للمرض، وضرورة خضوع جميع النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن أربعين عاما لفحوصات الثدي التي تعرف بالماموجرام.ولفت إلى ضرورة تحلي المرأة بقدر كافٍ من الوعي، وملاحظة أي تغيرات قد تحدث تستدعي مراجعة الطبيب المختص بصفة عاجلة لإجراء الفحوصات اللازمة والدقيقة.وذكر أن المستشفى وضع عدة نقاط توعوية في عدة مواقع في المستشفى، منها القسم النسائي في العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، كقسم النساء والولادة، إضافة لقسم المراجعات، والتنويم، لتعرف المراجعين والزائرات والمرضى على طبيعة إصابة النساء بالمعرض، وأعراضه.