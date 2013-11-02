أفريقيات يعرضن بضائع فاسدة في كورنيش الدمام

عابدة الحسين (الدمام)

اشتكى المتنزهون وزوار الواجهة البحرية في الدمام من انتشار البائعات المتجولات في مختلف الأنحاء بشكل غير حضاري كونهن يفترشن الأرصفة ويعرضن بضائعهن المختلفة بكل حرية وفي غياب تام من قبل الجهات المعنية، ولا يقتصر ضرر هؤلاء البائعات على ذلك بل يتجاوزه إلى آثارهن السلبية على الصحة العامة خاصة وأنهن يعرضهن بضائع تفتقر للصحة والنظافة من المفترض وضعها في ثلاجات تحفظها من الأتربة والحرارة.وفي هذا الإطار قالت بهية حسن، تستغل البائعات المتجولات وجود المتنزهين والزوار فيقمن برفع أسعارهن والمبالغة فيها وبالرغم من ذلك تضطر العديد من العوائل للشراء منهن لعدم توفر البديل في الموقع.واستغربت من انتشار هؤلاء البائعات في الواجهة البحرية بشكل كبير دون أي رادع أو خوف، وطالبت الجهات الأمنية بالعمل على القبض عليهن للحد من تواجدهن المريب في الكورنيش.وأضافت يجب على أمانة المنطقة الشرقية إنشاء مواقع خاصة لهؤلاء البائعات بدلاً من تركهن مفترشات الأرصفة بشكل غير حضاري.وذكرت سلوى محمد، أن البائعات يعرضن بضائعهن في الهواء الطلق دون أدنى مراعاة للنظافة وخطر ذلك على الصحة العامة، ما يستوجب على الجهات المعنية ضبطهن ومصادرة بضائعهن حتى لا تتسبب في تسمم الأطفال.وقالت ينتشر البائعات في الواجهة البحرية بشكل غريب فهن يفترشن الأرصفة ويعرضن بضائعن على الرصيف دون أدنى مراعاة لحق الطريق العام، الأمر الذي يزعج العديد من الزوار والمتنزهين، وطالبت بتخصيص أكشاك يعمل من خلالها البائعات النظاميات بحيث يتم الإشراف عليهن وعلى بضائعهن ويكون الإيجار رمزيا تقديراً لظروفهن الصعبة.وأضافت يجب افتتاح محلات تجارية في الموقع حتى لا يتعرض المتنزهون والزوار للاستغلال من قبل البائعات اللواتي يقمن برفع الأسعار وفق أهوائهن وأرجعت التلاعب في الأسعار إلى عدم وجود البديل المناسب في الموقع ما يشجع على استغلال المتنزهين والزوار.من جانبها تفضل السيدة مريم مبارك وعائلتها شراء متطلبات النزهة من السوبرماركت والمحلات التجارية المجاورة قبل الحضور للكورنيش ليتجنب الأطفال الشراء من البائعات.وتقول معظم البضائع المعروضة لدى البائعات تفتقر للنظافة وتعاني من رداءة التخزين ويجب على الأمانة مصادرتها وضبط مروجيها، مطالبة البلديه بفرض رقابة على هؤ?ء البائعات من ناحية النظافة وتدخل حماية المستهلك بمراقبة الأسعار حتى ? يستمررن في استغلال السياح وإنشاء المزيد من المطاعم والمحلات التجارية والأكشاك في الواجهه البحرية.وأضافت، كيف لموقع بهذا الجمال والرقي أن يفتقر إلى الخدمات الضرورية.