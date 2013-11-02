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تدريب 1160 معلما على الاستراتيجيات الحديثة لتنمية المعرفة

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تدريب 1160 معلما على الاستراتيجيات الحديثة لتنمية المعرفة تدريب 1160 معلما على الاستراتيجيات الحديثة لتنمية المعرفة

 طالع الأسمري (الجبيل)

اعتمدت إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل خطة التدريب للفصل الدراسي الأول، والتي تستهدف تدريب أكثر من 1160 معلما وإداريا بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل، تحت شعار (نحو تدريب ينمي المعرفة)، حيث تنوعت مجالات التدريب وفقا للحاجة التدريبية للموظفين، شملت (61) برنامجا تدريبيا تنفذ خلال (140) يوما تدريبيا.وتهدف الإدارة، من خلال هذه الدورات، إلى نقل جملة من الخبرات التربوية وتنمية معارف ومهارات المستفيد من خلال فرص التطوير والتدريب المدروس المبني على الاحتياج الفعلي، بما يحقق كفايات المهنة واحتياجات المستفيد التدريبية على حد سواء، الأمر الذي يساعد في نمو اتجاهات إيجابية نحو المهنة وتغيير الأفكار والسلوكيات الحياتية بشكل يهدف إلى تحسين العطاء والجهد بشكل إيجابي لأجيال المستقبل. وتتضمن مجالات الخطة التدريبية تطوير المناهج، الاستراتيجيات الحديثة في طرق التدريس، الإدارة التربوية، تطوير الذات، تطوير البرامج والخدمات الإرشادية، الجودة التعليمية، والقياس والتقويم.

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