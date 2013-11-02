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"شباب بتحب مصر" تحتفل بعيد السلام تحت سفح الأهرامات لتنشيط السياحة

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احتفلت مؤسسة "شباب بتحب "، بعيد توحيد القطرين "عيد السلام"، بالتعاون مع محافظة الجيزة وتحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، بمنطقة أهرامات الجيزة والقرية الفرعونية.

وأكد أحمد فتحى، رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، بأن هذه الفاعلية التى أقيمت أمس، تأتى فى إطار سعى المؤسسة إلى تنشيط السياحة، وكذلك لدعوة الجميع إلى السلام والتوحد، فمصر بحاجة الآن أكثر من أى وقت مضى إلى الوحدة والتقارب حتى تستعيد البلاد قوتها واقتصادها، لافتا إلى أن ذلك لا يأتى إلا بالدعوة لعودة السياحة المصرية مرة أخرى لقيادة الاقتصاد المصرى.

وأضاف فتحى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن الاحتفالية أقيمت تحت سفح الأهرامات لما لها من مكانة خاصة لدى الغرب، ولعراقتها ولاهتمام العديد من الجنسيات بزيارته واكتشاف أسراره، وأيضا شراء الهدايا وركوب الخيل لدعم العاملين بالسياحة ودعوة الأجانب لزيارة مصر وطمأنتهم على عودة الحالة الأمنية لطبيعتها.

ورحب محمد الشافعى رئيس حى الهرم الذى أتى مندوباً عن المحافظ، بالمشاركين فى الفاعلية، ونقل تحية وترحيب الدكتور على عبد الرحمن لحماسهم على تنشيط السياحة، وأثنى رئيس الحى على دور المؤسسة، وناشد جميع المصريين للعمل على تنشيط السياحة.

وأضاف هشام سمير، عضو المؤسسة بالسويس، أن المشاركين انتقلوا إلى القرية الفرعونية لاستكمال باقى فقرات اليوم، والتى تضمنت زيارة عبر التاريخ داخل القرية فى جولة نيلية، تعرف فيها المشاركون على بعض ملوك مصر والصناعات والزراعة والموسيقى لدى المصريين القدماء.

واستطرد مصطفى الدابودى، عضو المؤسسة ومسئول النوبة، أنه بعد الجولة النيلية عبر التاريخ تناول المشاركون الغداء بهيئة تنشيط السياحة، والتوجه فى رحلة جديدة داخل القرية لرؤية المعابد فى مصر القديمة والتحنيط، ونماذج لبيوت المواطن فى مصر القديمة.

واختتمت الزيارة بمشاهدة متحف الرئيسين عبد الناصر والسادات داخل القرية, يذكر أنه شارك فى هذه الفاعلية العديد من الشخصيات العامة وشباب الثورة، والمفكرين والمهتمين بالتاريخ المصرى ورئيس جالية الكونغو بالقاهرة وأعضاء مؤسسة شباب بتحب مصر.

وتوجهت المؤسسة بالشكر إلى هيئة تنشيط السياحة، متمثلة فى مجدى سليم، رئيس قطاع السياحة الداخلية، الذى ساهم بشكل كبير فى خروج هذا الحدث إلى النور، كذلك توجيه الشكر إلى الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، على دعمه الدائم لمؤسسة "شباب بتحب مصر".

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