مركز توثيق التراث الحضارى يدخل التراث المصرى عالم "سمارت فون"

نجح فريق عمل بقسم الخريطة الأثرية بمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، التابع لمكتبة الإسكندرية، والمدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطلاق تطبيق لأجهزة التليفون المحمول "سمارت فون"، يحتوى على المواقع التراثية المصرية من خلال تطبيق "EGHeritage".

وقال الدكتور ياسر الشايب، مدير المركز، فى تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة، إنه تم تطوير التطبيق فى مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى كجزء من الخريطة التراثية لمصر على شبكة المعلومات (http://cultmap.cultnat.org.)، ليكون متاحا على أجهزة التليفون المحمول "الآيفون"، والأجهزة اللوحية "الآيباد"، والتى تعمل على نظام التشغيل "أى أو أس".

وأضاف مدير المركز أن التطبيق الجديد يحتوى على 5 أنواع من التراث تم توقيعها على خريطة القاهرة الكبرى كمرحلة أولى فى صورة طبقات معلوماتية مع ربط كل موقع بالبيانات الأساسية مثل (الاسم – التوصيف – الصورة)، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات تشتمل على (التراث الفرعونى، والإسلامى، القبطى، المعمارى، الطبيعى).

وأوضح الشايب أن التطبيق يحتوى أيضا على أماكن العلامات المميزة فى القاهرة مثل (نوادى رياضية – جامعات – متاحف- أماكن عامة- أماكن حكومية – مزارات سياحية).

ومن جانبه، قال المهندس أيمن سليمان، رئيس قسم قواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية بالمركز، إن النسخة الأولية من التطبيق تم تطويرها باللغة العربية مع الأخذ فى الاعتبار إضافة اللغة الإنجليزية والفرنسية على مراحل مختلفة، مؤكدا أن هذا التطبيق متاح الآن بالمجان على متجر "أبل".

يذكر أن مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى هو مركز تابع لمكتبة الإسكندرية ومقره القاهرة، وهو يتبع أيضا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى المركز إلى تطبيق أحدث التقنيات فى توثيق التراث المصرى الثقافى- الملموس وغير الملموس- والتراث الطبيعى الذى يتضمن المعلومات الخاصة بالمناطق الطبيعية بمصر ومكنوناتها الطبيعية، وقد ساهم المركز فى توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث المصرى.