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والدة مريض بالإسماعيلية تناشد "السيسى" ووزيرة الصحة بعلاج ابنها

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والدة مريض بالإسماعيلية تناشد "السيسى" ووزيرة الصحة بعلاج ابنها والدة مريض بالإسماعيلية تناشد "السيسى" ووزيرة الصحة بعلاج ابنها

ناشدت والدة الشاب راضى محمد عبد العزيز، 33 سنة، مقيم بقرية الواصفية التابعة لمدينة أبو صوير بالإسماعيلية، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ووزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط بعلاج ابنها المصاب بمرض تورم فى الساقين والأقدام منذ عدة سنوات وفشل الأطباء فى علاجه.

وقالت إن ابنها "راضى" حاصل على دبلوم صنايع، وكان يعمل بشركة الكهرباء، وأصيب بمرض غريب أدى إلى زيادة وزنه وذهب إلى أكثر من طبيب إلا أنهم لم يستطيعوا علاجه، الأمر الذى أصابه بالإحباط واليأس، ولا يوجد لديها أى مصدر رزق لعلاجه أو الإنفاق عليه، مؤكدة أن ابنها المريض لم يتزوج، ووالده متوفى وليس لديها أبناء سوى راضى.

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مصر 365