1500 امرأة يستفدن من فعاليات البيت الوردي بحائل

عارف السويدي (حائل)

استفادت أكثر من 1500 امرأة من فعاليات البيت الوردي الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي وجامعة حائل خلال الفترة من 17 ــ 21/12/1434 هـ، بأحد المولات التجارية.وأوضحت منسقة الفعاليات منيرة الشمري، أن الحملة اشتملت على تقديم الاستشارات الصحية وكيفية الفحص الذاتي والتثقيف الصحي.من جانبه أكد مدير إدارة التوعية الصحية بصحة حائل ناصر السلامة، أن الحملة قامت عليها طبيبات وممرضات لتقديم التوعية والاستشارات الصحية، مقدما شكره لمن أسهم وشارك في نجاح الحملة.