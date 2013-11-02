أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

1500 امرأة يستفدن من فعاليات البيت الوردي بحائل

Google+ Print

 عارف السويدي (حائل)

استفادت أكثر من 1500 امرأة من فعاليات البيت الوردي الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي وجامعة حائل خلال الفترة من 17 ــ 21/12/1434 هـ، بأحد المولات التجارية.وأوضحت منسقة الفعاليات منيرة الشمري، أن الحملة اشتملت على تقديم الاستشارات الصحية وكيفية الفحص الذاتي والتثقيف الصحي.من جانبه أكد مدير إدارة التوعية الصحية بصحة حائل ناصر السلامة، أن الحملة قامت عليها طبيبات وممرضات لتقديم التوعية والاستشارات الصحية، مقدما شكره لمن أسهم وشارك في نجاح الحملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية