«عملية قسطرة» لتطوير وسط سوق بريدة

سلمان الضباح (بريدة)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن أمانة المنطقة أجرت عملية قسطرة لمشروع تطوير وسط سوق بريدة، منوها بما قدمته من جهود خلال إزالة المباني القديمة، والقائمون على المشروع، مؤكدا حرص القيادة على توفير سبل الراحة والخدمات للمواطنين.وكشف سموه خلال ورشة عمل نظمتها أمانة المنطقة للجهات المعنية بمشروع تطوير سوق وسط بريدة في قاعة الاجتماعات بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، عن أن مشروع تطوير وسط سوق بريدة سيكلف في مرحلته الأولى 30 مليون ريال، متوقعا أن تكون التكلفة الإجمالية 100 مليون ريال.وأكد أن المشروع سيكون لخدمة المواطن والمدينة، منوها بأن تعاون التاجر مع الأمانة والجهات المختصة في تطوير السوق هو مطلب رئيسي، مشيدا بالقائمين على مشروع تطوير سوق وسط بريدة.ولم تخل الورشة من ملاحظات سمو أمير القصيم خلال مشاهدته العرض المرئي يتحدث بالتفصيل عما جرى إنجازه من أعمال تطوير وتأهيل سوق وسط مدينة بريدة، حيث صحح بعض الكلمات المدرجة لغويا، وركز على أهمية توحيد وتجانس اللوحات، مشددا على أهمية رضا النساء عن وضع البسطات الجديدة التي عملت في الساحات الشمالية من المشروع.وشاهد سموه عرض التصميم المعماري لواجهات المحلات على الشوارع والممرات داخل السوق الداخلي «قبة رشيد» وما جرى به من تأهيل من خلال إزالة الأسقف، ثم عرضت عينة من تصميم المحلات التي ستطبق في الأيام المقبلة على سبعة محلات.بعدها نوقشت خطة الطوارئ لفترة موسم الأمطار ، ثم قدم عرض عن الحركة المرورية للسيارات والمشاة بالساحات شمال جامع خادم الحرمين الشريفين، وما جرى الاتفاق عليه من خلال عدة اجتماعات وورش عمل بين الأمانة والمرور بالمنطقة كان آخرها في مكتب مدير مرور المنطقة العميد محمد بن صالح المزيني الذي قدم بعض المقترحات الجديدة.كما قدم خلال الورشة نظام تطبيق المراقبة الأمنية الجديد بالكاميرات للشوارع والممرات الداخلية في السوق، ووضع غرفة المراقبة الأمنية في الجهة الجنوبية من مدخل السوق. فيما تم عرض آلية التعامل مع المناطق المحصورة التي جرى إشعار أصحابها بانخراطها ضمن جدول تطوير الأمانة للسوق، ونتيجة ذلك العمل المشترك بين الأمانة وشركة الكهرباء والدفاع المدني.واستعرض أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد نتائج الجهود المشتركة لفريق العمل المكون من القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير وسط بريدة، لافتا إلى تعاقد الأمانة مع استشاري مختص بالأمن والسلامة بناء على توصية من الدفاع المدني بهذا الخصوص.