"دعامة الكبد" أحدث علاج الاستسقاء ونزيف الدوالى لمريض تليف الكبد

يعانى كثير من مرضى تليف الكبد من ارتفاع فى ضغط الدورة البابية، مما يؤدى إلى استسقاء بالبطن ودوالى بالمرىء والمعدة، وهذه الدوالى قد ينتج عنها نزيف يؤثر على حياة المريض.

يقول الدكتور محمد شاكر أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، إن أحدث طرق علاج هذه الحالات يتم من خلال تركيب دعامة داخل نسيج الكبد بين الوريد البابى والوريد الأجوف السفلى، تسمى دعامة "TIPS"، حيث يقلل تركيب هذه الدعامة من ضغط الدورة البابية مما يؤدى إلى اختفاء الاستسقاء واستجابته لمدرات البول، حيث إن الاستسقاء ينتج عن ارتشاح بالبطن بسبب ارتفاع الضغط فى الوريد البابى، وهو ما يتم علاجه من خلال هذه الدعامة، كما يؤدى إلى تجنب المريض شبح الوفاة نتيجة نزيف الدوالى، حيث إن النزيف قد يكون شديدا مما يودى بحياة المريض حتى قبل أن يذهب إلى المستشفى لتلقى العلاج ويتم تركيب هذه الدعامة بدون جراحة من خلال فتحة صغيرة لا تزيد عن 4 ملى وتصل نسب النجاح التقنى إلى ما يقرب من 100%، كما تصل نسبة استجابة المريض إلى 90% ويستطيع المريض أن يعود إلى منزلة فى اليوم التالى مباشرة ويمارس حياته بشكل طبيعى تماما، وقد يحتاج فى بعض الحالات لتناول أدوية لتقليل احتمالية انسداد الدعامة ويحتاج المريض للمتابعة، حيث تظل الدعامة فى مكانها ويقوم بعمل فحص بأشعة الدوبلر كل 3 أشهر للاطمئنان على عمل الدعامة بشكل سليم.

ويؤكد أنه قبل استخدام هذه الطريقة كان يتم علاج الاستسقاء المستعصى من خلال البذل المتكرر قد يصل إلى مرة أسبوعيا مما كان يتسبب فى التهابات متكررة ببطن المريض، وقد يؤدى بعض الأحيان إلى التهاب بريتونى وأحيانا إلى غيبوبة كبدية.