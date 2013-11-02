كيفية علاج الالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن

يعانى كثير من مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن من مضاعفات، نتيجة لتأخر العلاج، كما يوضح الدكتور جمال غانم- استشارى الجهاز الهضمى وعلاج الكبد، لافتاً إلى علاج الفيروس الكبدى لمرضى الالتهاب المزمن نوع بى، يفضل إعطاؤهم حقن انترفيرون تحت الجلد أسبوعيا لمدة عام كامل مع دواء لا ميفيودين بالفم لمدة عام كامل.

وأضاف دكتور غانم بالنسبة لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن نوع سى يفضل إعطاؤهم حقن انترفيرون أسبوعيا تحت الجلد لمدة عام كامل مع دواء ريبافيرين بالفم لمدة عام كامل.

إعطاء دواء سيليمارين حيث يعمل هذا الدواء على تقليل نسبة التليف وتحسين خلايا الكبد، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة وأقراص الداكتون، لمنع تراكم السوائل فى الجسم وخصوصا فى البطن والقدمين، وكذلك أقراص فيتامين ك لمنع النزف وخصوصا من دوالى المرىء، لاكتولوز شراب للتقليل من نوبات الغيبوبة الكبدية، اندرال أقراص لتقليل ارتفاع الضغط فى الوريد البابى.