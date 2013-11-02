الأهلي يسعى لتكرار سيناريو صن داونز في طريقه نحو اللقب الثامن

يسعى الأهلي للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أورلاندو بايرتس في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما يوم السبت في ذهاب نهائي دوري الأبطال مكررا سيناريو مباراة صن داونز في ذهاب المباراة النهائية عام 2001 والتي انتهت 1-1.

وهذا هو النهائي الثاني الذي يخوضه الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا من 10 نهائيات تأهل لها الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد مواجهة صن داونز عام 2001 والذي تعادل الأهلي معه 1-1 في جنوب إفريقيا قبل أن يفوز عليه بثلاثية نظيفة لخالد بيبو في القاهرة.

ويدخل أغلب لاعبو الأهلي المباراة من أجل تعويض الفشل في التأهل لكأس العام 2014 مع المنتخب الوطني بالفوز باللقب الثامن في تاريخ المارد الأحمر ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية بالمغرب في ديسمبر المقبل.

صفوف الأهلي ستكون مكتملة في حال شفاء إكرامي ومشاركته في المباراة إذ تحوم الشكوك حول مشاركته أمام أورلاندو بسبب الإصابة.

يوسف كان استقر على أغلب ملامح التشكيل الذي سيشارك أمام أورلاندو إذ فضل الاعتماد على الخبرات في المباراة مثل وائل جمعة وسيد معوض وفتحي وإكرامي وأبوتريكة وحسام عاشور بالإضافة لوليد سليمان وعبد الله السعيد وعبد الظاهر.

طريق الأهلي للنهائي لم يكن سهلا إذ حقق الفريق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام القطن بالتعادل إيجابيا 1-1 إلا أنه قدم أداء سيئا وتعادل بنفس النتيجة إلا أن ضربات الجزاء أنصفته أمام بطل الكاميرون.

أورلاندو قدم أداء رائع واستطاع أن يطيح بالترجي في ملعبه بتونس بعد أن تعادلا سلبيا في جنوب إفريقيا قبل أن يتعادل الفريقان إيجابيا في رادس ليصعد القراصنة بقاعدة الهدف خارج الملعب.