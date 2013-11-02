خالد تليمة: وقف "البرنامج" غباء وانبطاح لعبيد الاستقرار المزيف

كتب : محمد أبوضيف منذ 12 دقيقة

خالد تليمة

قال خالد تليمة نائب وزير الشباب، إن وقف برنامج باسم يوسف "البرنامج" غباء وانبطاح لعبيد الاستقرار المزيف، حسب قوله.

وأكد تليمة، في تدوينة له على "فيسبوك"، أنه "طالما لم يصدر حكم قضائى بوقفه بسبب الحض على العنف أو الكراهية، فلا يقبل أحد بوقفه لمجرد أنه مختلف مع محتوى البرنامج".

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