خطر فطريات الأظافر على مريض السكرى

أكد الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى وجراحة الأوعية الدموية، تتعرض الأظافر للفطريات حيث تهاجم الفطريات الأظافر عن طريق الجروح الصغيرة حول الأظافر أو عن طريق الجلد حول الظفر، مع وجود السكر وارتفاع معدلاته، فسيحصل بعض الأحيان تغير فى الشكل أو اللون أو ربما تأثر جذر الظفر.

ويضيف مطر، أنه يزيد الاحتمال تعرض المريض لفطريات الأظافر:

> - إذا كان عمرك 60 سنة أو أكبر

> -تشكو من مرض السكر أو ضعف فى المناعة

> - أظافرك تنمو بصورة معوجة داخل أصابعك

> - تلبس أحذية ضيقة مما يجعل قدمك رطبة طول الوقت

> -تعيش أو تعمل فى مكان رطب وحار

ويشير مطر إلى أن الأعراض تكون عبارة عن زيادة سمك الأظافر مع تغير اللون، وتكسر أجزاء من الأظافر تصل إلى انفصال الأظافر بالكامل، مع إهمال العلاج يحدث التهاب وتورم وألم فى الجلد حول الأظافر، تقشر الجلد وتلونه باللون الأصفر.

يوضح دكتور مطر كيفية تجنب الإصابة بفطريات الأظافر، بأتباع بعض النصائح والإرشادات البسيطة وهى:

> أغسل وجفف قدميك كل ليلة قبل وضع كريم مضاد الفطريات عند النوم،

> احرص على لبس حذاء واسع ومريح و"يسمح للهواء بالدخول والخروج"، وأتركه مدة 24 ساعة على الأقل ليجف العرق منه قبل لبسه مرة أخرى، ألبس جوارب قطنية وغيرها فى حال أصبحت رطبة من العرق، لا تتشارك فى استخدام الأغراض الشخصية مثل مقص الأظافر, الجوارب، أحرص على عدم السير حافياً فى الحمامات العامة أو غرف تبديل الملابس فى النوادى الصحية مثلاً.

وعن العلاج يكون تنظيف الأظافر بالعيادة مع إزالة الأجزاء المصابة بالإظفر بواسطة أجهزة طبية كالمستعملة فى مراكز العناية بالظافر nail drill

> -استعمال مضادات الفطريات كدهانات موضعية لفترة طويلة مع حبوب مضادة للفطريات لفترات قصيرة.

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