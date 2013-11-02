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بكري: باسم يوسف استفز "cbc" لوقف "البرنامج" لأن لديه عرضا أعلى

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بكري: باسم يوسف استفز "cbc" لوقف "البرنامج" لأن لديه عرضا أعلى بكري: باسم يوسف استفز "cbc" لوقف "البرنامج" لأن لديه عرضا أعلى

كتب : محمد عاشور الجمعة 01-11-2013 22:20

مصطفى بكري

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، على قرار قنوات "cbc" بوقف إذاعة برنامج "البرنامج"، الذي يقدمع باسم يوسف.

وقال بكري، في صفحته على موقع "فيسبوك"، إن هذا القرار هو الرد الطبيعي على الابتذال والإساءة المتعمدة لقيم المجتمع ورموزه، مشيرا إلى أن المصريين ثاروا على تعمد باسم يوسف الإساءة لرموز شريفة وللوطن، وتصوير وشعبها العظيم بصفات تعمد فيها الإساءة.

وتابع "لقد التف حوله الكثيرون عندما سخر من مرسي، ولكنهم أعلنوا غضبتهم عليه عندما تعمد الإساءة للفريق وللمؤسسة العسكرية. لقد جاء قرار "سي بي سي" كما واضح في البيان لأسباب عديدة منها مايتعلق بخروجه على الاتفاق وأسباب أخرى ذكرها البيان".

واختتم "باسم تعمد أن يصل للصدام إلى حد الاستفزاز وإجبار القناة على اتخاذ هذا القرار لأن هناك عرضا آخر ينتظره في الطريق بأسعار أعلى".

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