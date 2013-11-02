خالد منصور "جماهير": حلقة "البرنامج" الممنوعة من العرض لم يكن بها أي شيء "خارج"

كتب : محمد عاشور الجمعة 01-11-2013 22:37

خالد منصور "جماهير"

قال خالد منصور، أحد أفراد فريق عمل برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر باسم يوسف والمعروف بتقديم شخصية "جماهير"، إن حلقة اليوم من "البرنامج" والتي تم إيقاف عرضها، لم تكن تحتوي عى أي شيء "خارج"، حتى يتم رفض إذاعتها.

وأوضح "منصور"، خلال صفحته على "فيس بوك"، أن الحلقة كانت عبارة عن فقرة لانتقاد بعض الشخصيات التي كانت في الحلقة الأولى، والفقرة الثانية عن قناة الجزيرة والإعلام".

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