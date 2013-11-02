بكري لـ"الوطن": محمد الأمين رفض طلب "المعزول" بوقف "البرنامج".. ولا أحد يستطيع أن يزايد عليه

باسم يوسف مارس الابتذال وبحث عن شخصية يسيء إليها بعد "مرسي" إلا أنه أساء الاختيار

كتب : محمد شنح الجمعة 01-11-2013 22:48

مصطفى بكري

وصف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، قرار قناة "سي بي سي" بوقف إذاعة برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف بـ"الصائب"، وأنه لا أحد يستطيع أن يزايد على مواقف المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة "سي بي سي"، ودفاعه عن حرية الرأي، والدليل في ذلك أن الرئيس السابق محمد مرسي طلب عبر وسطاء أكثر من مرة وقف برنامج باسم يوسف ولكنه رفض ذلك.

وتابع بكري، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن "باسم كان يعبر عن موقف الشعب المصري ورفضه لحكم الإخوان، وقام مرسي بالتشهير بمحمد أمين في خطابه يوم 25 يونيو، وصدرت تعليمات من النائب العام الملاكي بمنع الأمين من السفر ولفقت له قضايا، كما صدرت تعليمات لهيئة الاستثمار بإغلاق سي بي سي وغيرها من القنوات التي تعارض نظامه".

وأضاف بكري أن "باسم يوسف في حلقته الماضية، أراد أن يزايد ويمارس الابتذال والابتزاز، وشعر أنه بعد سقوط "مرسي"، يجب أن يبحث عن شخصية يسيء إليها إلا أنه أساء الاختيار، وحاول النيل من شخصيات اجتمع الشعب المصري على حبها، ولذلك فمحمد الأمين حر في قراره طالما خرج هذا الشخص عن مضمون الاتفاق وعن القيم المهنية والأخلاقية، وراح يشكك في كل شيء ويسيء للرموز التي ناضلت في مواجهة الإخوان، وكأنه يريد أن تذهب الأمور للصدام مع الـ"سي بي سي"، وذلك لأنه يسعى لقناة أخرى بأموال أكثر".

وحول ردود الأفعال الغاضبة من محبي باسم يوسف، وسخطهم من منع إذاعة الحلقة، قال بكري "لقد حاولت إدارة القناة أن تتواصل مع مقدم "البرنامج" لكي يلتزم ببنود الاتفاق، ولكنه تجاوز كل شيء ورفض احترام إرادة القناة، فكان طبيعيا أن يحدث الانفصال بين الطرفين.

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