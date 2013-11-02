خالد منصور "جماهير": حلقة "البرنامج" الممنوعة من العرض لم تذع على "يوتيوب"

كتب : محمد عبد السميع الجمعة 01-11-2013 22:58

خالد منصور

قال خالد منصور أحد أفراد فريق برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر باسم يوسف، والذي يقوم بأداء شخصية "جماهير": "إن الحلقة الممنوعة من العرض على قناة الـ"سي بي سي" لم تعرض على اليوتيوب".

وأضاف "منصور" عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "الحلقة منزلتش على اليوتيوب عشان كل اللي بيتقال مش صحيح. لو الحلقة هتترفع على اليوتيوب هيتقال على صفحة باسم يوسف الرسمية".

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