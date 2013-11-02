حرارة: وقف "البرنامج" فيلم هابط من إنتاج السبكي

كتب : محمد أبوضيف الجمعة 01-11-2013 23:05

أحمد حرارة

قال أحمد حرارة، معلقا على منع حلقة اليوم من برنامج "البرنامج" لباسم يوسف، إن النظام الحالي الفاشل يحركه "العسكر"، مشبها ما يعلنه "الجيش" دائما بأنه "بيحمي الشعب ويجنوا عليه وشايله جوه عنيه"، بالمسلسل التركي أو "فيلم هابط" من إنتاج السبكي، حسب تعبيره، مشيرا إلى بيان المتحدث العسكري بأن الشعب يحتاج "بسمة"، وأن الجيش لم يكن ضد باسم يوسف.

وقال "حرارة" في تعليقه على "فيس بوك": "اعملوا اللي عايزين تعملوه واتشقلبوا على دماغكم وبرضوا النظام ده هيقع، يسقط يسقط حكم العسكر".

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