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عمرو أديب يؤيد باسم يوسف.. ويؤكد: ضد منع "البرنامج" فقد شربت من نفس الكأس

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عمرو أديب يؤيد باسم يوسف.. ويؤكد: ضد منع "البرنامج" فقد شربت من نفس الكأس عمرو أديب يؤيد باسم يوسف.. ويؤكد: ضد منع "البرنامج" فقد شربت من نفس الكأس

كتب : محمد عاشور منذ 58 دقيقة

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ضد إغلاق برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلام باسم يوسف، وضد إغلاق أي برنامج حتى لو كان "الشيف شربيني".

وأضاف أديب، خلال صفحته على موقع "تويتر"، "لقد شربت من نفس الكأس من قبل، وأعرف بالضبط معنى منع برنامجك".

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