يوسف الحمادي.. العمل من أفضل الهوايات

يوسف الحمادي رئيس قسم الإعلام في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ومقدم برامج بتلفزيون دبي، من الشباب الذي يؤمن بأن لا وقت للفراغ وإنما كل الأوقات لها قيمتها ولها فائدتها، فالدوام في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي له وقته الأصيل، أما وقت ما بعد الدوام والعطلات الرسمية فله أعمال أخرى عند يوسف الحمادي، مثل تسجيل وتقديم البرامج التلفزيونية الهادفة، والقراءة في كل المجالات الثقافية والدينية، وحضور الدورات التدريبية المتخصصة.

يقول الحمادي إن من أهم إنجازات الإنسان والنتائج الإيجابية التي تعود عليه بالخير والاستفادة الكبيرة تنظيم وقته واستغلال كل دقيقة فيه، وبما أن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه فيجب عليه أن يكون هذا العمر في تقديم كل ما من شأنه أن يعود بالخير عليه وعلى من حوله، وعليه أن يقسم وقته ما بين احتياجاته واحتياجات أسرته ومجتمعه حتى يكون سعيداً في حياته، فالسعادة تقاس بمدى قدرة الإنسان على النجاح في الحياة والإنجاز في مشاريعه.

ويضيف أن كثيراً من الناجحين في العالم عرفوا كيف يستفيدون من أوقاتهم وتنظيمها التنظيم الجيد، ومن ثم ارتفع رصيدهم من النجاح في برامجهم ومشاريعهم، ويشير إلى أنه استطاع أن ينظم وقته ما بين الدوام الرسمي وما بين ممارسة الهوايات وإعداد وتقديم البرامج التلفزيونية الهادفة، ومن هذه البرامج برنامجه الجديد «الاقتصاد الإسلامي» الذي يقدمه على قناة «نور دبي».

ويضيف الحمادي: أنا خريج دراسات إسلامية كلية الآداب جامعة الإمارات، وعملت متعاوناً مع إذاعات وتلفزيونات مختلفة، وكذلك كمقدم برامج منها «الضاربون في الأرض» على قناة دبي الاقتصادية، و«اسألوا أهل الذكر» على إذاعة دبي والعديد من البرامج الأخرى، ومنذ سنة 1997 وأنا أعمل بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وفي سنة 2003 عُينت رئيساً للجنة الإعلامية في مؤتمر الفقه المالكي بدبي وعضواً في اللجنة الإعلامية في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي.

وقال: حصلت على شهادة أفضل موظف لعام 1999 بدائرة الشؤون الإسلامية، ونلت شهادة التميز في المجال الإشرافي 2004/2005 في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

ويؤكد يوسف الحمادي أنه يشارك كإعلامي في عدد من المبادرات والندوات والمؤتمرات لأن عليه دوراً في خدمة مجتمعه. «الاقتصاد الإسلامي»

يقول الحمادي إن برنامج «الاقتصاد الإسلامي» وهو من إعداده وتقديمه يسلط الضوء على الاقتصاد الإسلامي من الناحية الفقهية والاقتصادية، ويضيف: جاءت فكرة البرنامج بعد إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويستضيف من خلاله يوسف الحمادي عدداً من المتخصصين للحديث عن الاقتصاد الإسلامي والتعاملات الاقتصادية بأسس شرعية وإسلامية صحيحة، حيث يعتبر البرنامج الجديد إضافة نوعية لبرامج القناة في ظل التوجه العام لإبراز الأهمية الاقتصادية لدبي في العالم والخطوات المبذولة لجعلها عاصمة الاقتصاد الإسلامي.