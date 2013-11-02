نتائج اختبارات طلبة المدارس الخاصة عبر" sis "

كشف مدير إدارة الرقابة والجودة في وزارة التربية والتعليم خالد الملا، عن أسباب اعداد نظام يجمع كل بيانات المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري والأميركي والبريطاني والبكالوريا، وربطها بنظام " i- sis" لتصبح كل بيانات الهيئات الادارية والتدريسية والطلبة بالإضافة الى درجات التقويمات والاختبارات لتكون مسجلة لدى الوزارة، و بخاصة ادخال درجات جميع طلبة التعليم الخاص ضمن البرنامج والتي تأتي في اطار تحقيق أكبر قدر من الرقابة في إطار قوانين ولوائح وأنظمة التعليم الخاص والمتعلقة بالمدارس الخاصة، و ذلك بهدف تجويد العمل وتبسيط الإجراءات وسرعة الانجاز ودقة البيانات، واستكمال الوزارة لأنظمتها الإلكترونية التي ترقى لمستوى تطلعات المستفيدين لتشمل كل المدارس الخاصة.

تعريف وتدريب

وأوضح الملا، أن الادارة استهدفت هذا العام تفعيل جزئية المدارس الخاصة التي لا تطبق منهاج الوزارة ضمن نظام إدارة معلومات الطلبة والعاملين المتطور i-sis حيث نفذت الادارة برنامجا تعريفيا وتدريبيا على استخدام النظام والتعرف على مكوناته لرؤساء أقسام ومسؤولي وحدات التعليم الخاص بالمناطق التعليمية وبعض الموظفين المعنيين وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات التعليمية بالوزارة كما استهدف البرنامج مديري ومسئولي إدخال وتحديث البيانات بالمدارس الخاصة المستهدفة، والذي جاء من منطق حرص القيادات التربوية على المتابعة، مفيدا بأن المدارس بدأت بالفعل بإدخال البيانات كما ستقوم بإدخال درجات الطلبة بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأفاد بأن ربط جميع المدارس الخاصة بنظام موحد مع الوزارة يشمل المدارس والطلبة والعاملين سيحقق الشفافية وسيوفر الجهد والوقت وكذلك بيانات ومعلومات تسهم في وضع واتخاذ القرارات وبناء الخطط اللازمة لعملية التطوير المستمر، كما أن النظام له فائدة كبيرة في تحسين الأداء وتطوير نظم المعلومات وتوفيرها ببناء قاعدة البيانات وأن البرنامج قد راعى جميع البيانات اللازمة والتي تمثل أهمية بالنسبة للخدمات والعمليات سواء بالمناطق التعليمية أو الوزارة والمدارس وسهولة المتابعة وتحديث البيانات.

تنسيق موسع

أكد الملا ضرورة وأهمية التفاعل مع البرنامج والتعامل معه مشيرا إلى أنه تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات التعليمية بالوزارة والتي كان لها الجهد الكبير في تطبيق البرنامج وإنه يوجد تنسيق مع المناطق التعليمية والميدان لتلقي الملاحظات والمقترحات نحو عملية التحسين والتطوير المستمر، بالإضافة إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل بالإدارة لتقديم الدعم اللازم لمتابعة تطبيق البرنامج بالتنسيق مع المناطق التعليمية .