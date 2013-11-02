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الصور الأولى لزفاف كارول سماحة

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الصور الأولى لزفاف كارول سماحة الصور الأولى لزفاف كارول سماحة

لم ينتظر عشاق النجمة كارول سماحة كثيراً ليشاهدوا صور زفافها. فقد قامت النجمة قبل ساعات بنشر صورها زفافها إلى عريسها رجل الاعمال المصري رئيس مجلس ادارة قنوات “النهار” المصرية وصاحب جريدة “اليوم السابع” وليد مصطفى في قبرص، حيث تزوجا مدنياً مساء أمس، في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربون فقط.
كارول تألقت بتسريحة جميلة وفستان أنيق من تصميم زهير مراد.
تابعوا المزيد من التفاصيل عن زفاف كارول سماحة عبر "سيدتي نت" قريباً.
أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدم بالتهنئة من النجمة كارول سماحة وعريسها وليد مصطفى، عسى أن تغمر السعادة حياتهما.

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