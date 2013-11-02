بعد إيقاف برنامج باسم يوسف الحلقة الممنوعة تعرض على يوتيوب

في مفاجأة من العيار الثقيل تم إيقاف برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف، الذي انتظره الجمهور مساء اليوم الجمعة، ليفاجىء بالإعلامي خيري رمضان يعلن بيان قناة CBC المقتضب الذي جاء فيه " قررت إدارة المحطة وقف إذاعة برنامج البرنامج لباسم يوسف لحين حل الخلافات بين مقدم البرنامج وإدارة القناة فيما أثير مؤخراً".

المحطة عادت وأصدرت بياناً رسمياً وصل لـ"سيدتي نت" نسخة منه جاء فيه "تأكيداً على ما جاء في البيان الصادر من مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 26- 10 – 2013 بخصوص الحلقة الأخيرة من برنامج البرنامج والتي تم إذاعتها بتاريخ 25 – 10 – 2013 وحيث أننا فوجئنا بالمحتوى الإعلامي المسلّم لإدارة القناة لحلقة اليوم الجمعة 1 – 11 - 2013 لبرنامج البرنامج، يخالف ما ورد ببياننا الصادر بتاريخ 26 – 10 – 2013 مما يعني استمرار إصرار منتج البرنامج ومقدمه الإعلامي باسم يوسف على عدم الالتزام بالسياسة التحريرية لقنوات CBC والواردة ضمن وثائق العقد الموقع منا مع منتج البرنامج ومقدمه ،رغم أننا وفور إذاعة الحلقة الأخيرة لفتنا انتباه منتج البرنامج ومقدمه بضرورة الالتزام بما جاء بالبيان الصادر بتاريخ 26 – 10 – 2013 يضاف إلى ذلك عدم التزام منتج البرنامج بتسليم أعداد الحلقات المتفق عليها للسنة الأولى، رغم استلامه لكامل المستحقات المالية لتلك السنة وإصراره على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لاستمرار إنتاج حلقات جديدة مما يمثل إخلالا لشروط العقد الموقع بين الأطراف، وعليه قرر مجلس ادارة شبكة قنوات CBC إيقاف إذاعة برنامج البرنامج ولحين حل المشكلات الفنية والتجارية مع منتج ومقدم البرنامج"

وقد تردد صباح أمس الجمعة أن الإعلامي باسم يوسف قد سافر إلى الإمارات دون الإعلان عن سبب هذا السفر المفاجىء.

من جهتهم، أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" عن استيائهم من موقف القناة واتهموها برضوخها للنظام العسكري، واعتبروا ما حدث قمعاً للحريات، مشيرين أن عصر الرئيس المعزول محمد مرسي كان أكثر حرية إذ أن باسم يوسف كان ينتقد الرئيس بقسوة دون أن يواجه قراراً بإيقاف برنامج. وأعلن هؤلاء تضامنهم مع الإعلامي الكبير فيما أكد آخرون أن قرار الوقف صائبا لأنه سخر من المؤسسة العسكرية بشكل ابتعد عن النقد للتجريح.

على الجانب الآخر ردد البعض على "تويتر" أن الحلقة التي منعت من العرض اليوم سيتم عرضها على اليوتيوب وهذا ما تم عرضه.

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