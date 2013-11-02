بالفيديو - دورتموند 6-1 شتوتجارت

دك بروسيا دورتموند شباك ضيفه شتوتجارت بستة أهداف مقابل هدف في اللقاء جمعهما ضمن الجولة الـ11 من الدوري الألماني يوم الجمعة.

تقدم شتوتجارت عبر المدافع التونسي كريم حقي في الدقيقة 13، لكن دورتموند تعادل عبر المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاتوبولوس في الدقيقة 19.

وأضاف ماركو ريوس الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يضيف أسود فيستفاليا رباعية أخرى في الشوط الثاني.

فقد سجل روبرت ليفاندوفيسكي ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 54 و56 و74، وأتم بيير أوباميانج السداسية في الدقيقة 80.

ورفع دورتموند رصيده إلى 28 نقطة في صدارة البوندزليجا مؤقتا قي انتظار مباراة بايرن ميونيخ يوم السبت.

وتوقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 13 في المركز الثامن.

أهداف المباراة