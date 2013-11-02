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بالفيديو - أليكسيس سانشيز يواصل التألق في فوز صعب لبرشلونة

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بالفيديو - أليكسيس سانشيز يواصل التألق في فوز صعب لبرشلونة بالفيديو - أليكسيس سانشيز يواصل التألق في فوز صعب لبرشلونة

واصل أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة تألقه وسجل هدف الفوز لفريقه أمام إسبانيول يوم الجمعة.

وحل إسبانيول ضيفا على غريمه برشلونة في مباراة دربي كتالونيا ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وسجل سانشيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68، ليواصل التألق بعد التسجيل في شباك ريال مدريد وسلتا فيجو على التوالي.

فقد استغل العرضية الأرضية التي لعبها نيمار ومرت بين أقدام اثنين من مدافعي إسبانيول لتصل إلى سانشيز غير المراقب الذي انقض على الكرة وأسكنها الشباك.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التسجيل مجددا للمباراة الرابعة على التوالي في الليجا.

ويغرد برشلونة في الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطارده أتليتكو مدريد.

شاهد هدف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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