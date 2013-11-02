شكوك حول مشاركة أبو تريكة في نهائي إفريقيا

تحوم الشكوك حول لحاق محمد أبو تريكة نجم الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو في ذهاب المباراة النهائية لدوري الأبطال قبل أن يستضيفه الأسبوع المقبل في الإياب.

وشارك أبو تريكة قي مران الأهلي الرئيسي رغم إصابته بنزلة برد شديدة، حسمبا علم مراسل FilGoal.com يوم الجمعة.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي لمراقبة حالة اللاعب قبل مباراة الثامنة والنصف مساء بساعات من أجل الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي من عدمه.

وفي الاطار نفسه، شارك شهاب الدين أحمد في المران رغم الإصابة بوعكة صحية مما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته أمام أورلاندو.