الهلال يسقط الشباب برباعية

تغلب الهلال على الشباب برباعية مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين واستعاد صدراة المسابقة مؤقتا.

وينتظر الهلال مباراة النصر يوم السبت مع الفيصلي من أجل معرفة مصير القمة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الهلال بهدفين دون مقابل، الأول سجله وليد عبد ربه بالخطأ في مرماه ، فيما سجل نيفيز الهدف الثاني بعد خطأ عبد الملك خيبري في إرجاع الكرة إلى الحارس.

وأضاف ناصر الشمراني ونيفيز الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاتي ، قبل أن يقلص البديل مهند عسيري الفارق بهدف للشباب.

وتصدر الهلال المسابقة برصيد 19 نقطة، فيما توقف رصيد الشباب عند 14 نقطة.