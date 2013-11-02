السفير الأمريكى بسوريا: الصراع بدمشق بلغ حد حرب استنزاف

وصف السفير الأمريكى لدى سوريا روبرت فورد، فى شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، الصراع الدائر حاليا فى سوريا بأنه بلغ حد حرب استنزاف طاحنة.

وقال إن النظام السورى يعانى من نقص شديد فى عدد المقاتلين الأمر الذى جعله يجلب عناصر من حزب الله ومن قوات الحرس الجمهورى الثورى الإيرانى ومقاتلين من ميليشيات شيعية عراقية.

وأضاف السفير الأمريكى أن المعارضة السورية فى الوقت نفسه أصبحت الآن تحارب على جبهتين أى ضد النظام السورى من ناحية وضد العناصر المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة من ناحية أخرى، مؤكدا أن الأمر أصبح معقدا فى سوريا.

وكشف السفير الأمريكى عن جهود يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع روسيا، ودول أخرى، لدعم المعارضة السورية المعتدلة كما يجرى كيرى اتصالات مع الأمم المتحدة لتدعيم الجهود للوصول إلى تسوية سياسية.