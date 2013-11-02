أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفير الأمريكى بسوريا: الصراع بدمشق بلغ حد حرب استنزاف

Google+ Print
السفير الأمريكى بسوريا: الصراع بدمشق بلغ حد حرب استنزاف السفير الأمريكى بسوريا: الصراع بدمشق بلغ حد حرب استنزاف

وصف السفير الأمريكى لدى سوريا روبرت فورد، فى شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، الصراع الدائر حاليا فى سوريا بأنه بلغ حد حرب استنزاف طاحنة.

وقال إن النظام السورى يعانى من نقص شديد فى عدد المقاتلين الأمر الذى جعله يجلب عناصر من حزب الله ومن قوات الحرس الجمهورى الثورى الإيرانى ومقاتلين من ميليشيات شيعية عراقية.

وأضاف السفير الأمريكى أن المعارضة السورية فى الوقت نفسه أصبحت الآن تحارب على جبهتين أى ضد النظام السورى من ناحية وضد العناصر المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة من ناحية أخرى، مؤكدا أن الأمر أصبح معقدا فى سوريا.

وكشف السفير الأمريكى عن جهود يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع روسيا، ودول أخرى، لدعم المعارضة السورية المعتدلة كما يجرى كيرى اتصالات مع الأمم المتحدة لتدعيم الجهود للوصول إلى تسوية سياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365