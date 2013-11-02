أوقاف السويس: مسجد النور يتبع لهيئة القناة وليس الوزارة

قال الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن مسجد النور الموجود بمنطقة حوض الدرس بـ"بور توفيق"، تابع لهيئة قناة السويس وليس الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى بلاغات فيما يتعلق بوجود هجوما على الجيش خلال خطبة جمعة اليوم، من عدمه، مضيفا: الأوضاع فى المحافظة مستقرة وخطب الجمعة، تسير بشكل منتظم ولا توجد أى مشاكل.

كان عدد من أهالى المنطقة قد أرسلوا إلى "اليوم السابع" عبر الإيميل واتصالات هاتفية شكاوى توضح أن المسجد شهد هجوما على الجيش خلال خطبة الجمعة، وهو ما نفاه مسئولو المسجد عقب ذلك.

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