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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشارك فى احتفالية لتشجيع المواهب بشرم الشيخ

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شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مساء اليوم الجمعة، فى حفل توزيع جوائز إحدى المسابقات التى تنظمها إحدى المنتجعات الكبرى وهى مسابقة (SHARMERS GOT TALENT)، لتشجيع وتنمية المواهب للمصريين والمقيمين من الجنسيات الأخرى، والتى تقام فى شرم الشيخ للمرة الثالثة.

وقام المحافظ بتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث فازت بالمركز الأول وقدرها 5000 دولار الطفلة الروسية انفيسا (5سنوات)، لتميزها فى الأكروبات، وفاز الشاب المصرى على حدوتة، بالمركز الثانى وقدرها 2000 دولار، لتميزه وموهبته فى الغناء، وفاز المصرى أحمد على بالجائزة الثالثة وقدرها 1000 دولار، لموهبته فى العزف على الكمان، وقدم المحافظ التهنئة للفائزين والقائمين على الحفل.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه من خلال هذه المجهودات العظيمة سوف تعود معدلات السياحة إلى وضعها الطبيعى خلال فترة زمنية قصيرة، لافتا إلى أن لغة الأرقام والزيادة فى معدلات إشغال الفنادق لا تكذب وتؤكد ذلك.

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