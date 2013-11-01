ما الذي حوّل العارضة Heidi Klum إلى عجوز؟

رغم أنّ عارضات الأزياء يمضين أيّاماً وساعات في البحث عن أدوات التجميل القادرة على جعلهنّ أصغر سناً، إلا أنّ العارضة Heidi Klum أمضت وقتاً طويلاً في "الهالوين"، وهي تضع مكياجاً، كي تبدو عجوزاً مليئة بالتجاعيد.

وقد استعانت العارضة Heidi Klum البالغة من العمر 40 عاماً بفريق خبيري التجميل Bill Corso و Mike Marino لتحويلها إلى عجوز. وقد نجح الفريق بالفعل في مهمته إلى درجة يصعب تصديق أنّ Heidi Klum هي نفسها.

وقد ظهرت Heidi بظهرٍ منحنٍ وتجاعيد كثيرة ومخيفة في كلّ أنحاء جسدها مع شعر أبيض.

وقد غرّدت Heidi على موقع "تويتر" بصورتها إلى 1.9 ملايين معجب لديها، قائلة: "أنا في طريقي إلى المستقبل".

يُذكر أنّ Heidi Klum معتادة كلّ عام على مفاجأة محبّيها في الهالوين، بأزياء غريبة وجريئة.