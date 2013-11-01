أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما الذي حوّل العارضة Heidi Klum إلى عجوز؟

Google+ Print
ما الذي حوّل العارضة Heidi Klum إلى عجوز؟ ما الذي حوّل العارضة Heidi Klum إلى عجوز؟

رغم أنّ عارضات الأزياء يمضين أيّاماً وساعات في البحث عن أدوات التجميل القادرة على جعلهنّ أصغر سناً، إلا أنّ العارضة Heidi Klum أمضت وقتاً طويلاً في "الهالوين"، وهي تضع مكياجاً، كي تبدو عجوزاً مليئة بالتجاعيد.
وقد استعانت العارضة Heidi Klum البالغة من العمر 40 عاماً بفريق خبيري التجميل Bill Corso و Mike Marino لتحويلها إلى عجوز. وقد نجح الفريق بالفعل في مهمته إلى درجة يصعب تصديق أنّ Heidi Klum هي نفسها.
وقد ظهرت Heidi بظهرٍ منحنٍ وتجاعيد كثيرة ومخيفة في كلّ أنحاء جسدها مع شعر أبيض.
وقد غرّدت Heidi على موقع "تويتر" بصورتها إلى 1.9 ملايين معجب لديها، قائلة: "أنا في طريقي إلى المستقبل".
يُذكر أنّ Heidi Klum معتادة كلّ عام على مفاجأة محبّيها في الهالوين، بأزياء غريبة وجريئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي