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مورينيو لتوريس: لا تقلق بشأن التهديف

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مورينيو لتوريس: لا تقلق بشأن التهديف مورينيو لتوريس: لا تقلق بشأن التهديف

طالب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي من الإسباني فرناندو توريس مهاجم الفريق بعدم القلق بشأن التهديف طالما أنه يقدم أفضل ما لديه في الملعب.

تشيلسي يواجه مباراة قوية يوم السبت حينما يتجه لملاقاة نيوكاسل على ملعبه سان جيمس بارك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة يوم الجمعة: "أريد أن يصل توريس للاتزان في الملعب، عليه ألا يقلق كثيرا بشأن التهديف".

وأضاف "لا يهم تهديفه من عدمه أمام نيوكاسل، والمهم هو تقديم المطلوب منه في الملعب".

ويشعر المدرب البرتغالي أن مهاجم منتخب إسبانيا يقدم دائما أفضل ما لديه.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال متصدر البطولة بعد مرور 9 جولات من المسابقة.

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