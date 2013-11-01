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مورينيو: اختيار التشكيل يسبب لي الصداع كل مباراة

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مورينيو: اختيار التشكيل يسبب لي الصداع كل مباراة مورينيو: اختيار التشكيل يسبب لي الصداع كل مباراة

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي أن اختيار تشكيل فريقه كل مباراة يصيبه بالصداع نظرا لتواجد أكثر من لاعب مميز بالفريق مما يسبب له الحيرة في الاستقرار على تشكيل الفريق.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي "ليس من السهل علي أن أترك بعض اللاعبين على دكة الاحتياط لأن الجميع يستحق أن يلعب، امتلاك كل هذه الخيارات مشكلة جيدة مع تقديم جميع اللاعبين لأداء رائع".

وأضاف "اللحظة التي أخبر فيها لاعب أنه لن يلعب وأنه سيجلس على دكة البدلاء هي لحظة صعبة جدا لأنني أشعر خلالها أنني ظالم".

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال متصدر البطولة بعد مرور 9 جولات من المسابقة.

وأردف "أنا أغير الفريق ولاعبين يشاركون ثم يقدمون مباراة رائعة لذلك هو شعور صعب لي لأنني لست عادلا مع البعض منهم".

يذكر أن تشيلسي يواجه مباراة قوية يوم السبت حينما يتجه لملاقاة نيوكاسل على ملعبه سان جيمس بارك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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