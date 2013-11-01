الفيفا يشكر ريال مدريد على ترك زيدان للمشاركة في قرعة المونديال

مدريد، (إفي): وجه جيروم فالكه السكرتير العام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر لنادي ريال مدريد الإسباني على سماحه بمشاركة المدرب المساعد، الأسطورة زين الدين زيدان، في حفل سحب قرعة دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014.

وأكد فالكه في بيان للفيفا نبأ مشاركة النجم الفرنسي المعتزل في القرعة، حيث يمثل احدى الدول الثمانية المتوجة بكأس العالم على مر التاريخ.

وأشار فالكه الى أن تلك اللفتة تظهر مدى شعور ريال مدريد بأهمية الاحتفال بروح المونديال.

وستسحب قرعة البطولة في البرازيل بمدينة كوستا دو ساويبي يوم السادس من ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الملك بين يومي 6 و8 من نفس الشهر.