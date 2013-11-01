الألماني "فيتل" الأسرع في التجارب الثانية لسباق أبوظبي للسيارات

كتب : رويترز منذ 55 دقيقة

سجّل بطل العالم الألماني سيباستيان فيتل، سائق رد بول، أفضل زمن خلال جولة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم.

وتفوق فيتل (26 عامًا) - الذي توج في وقت سابق من الأسبوع الجاري باللقب العالمي للمرة الرابعة على التوالي - على جميع منافسيه عندما قطع حلبة ياس مارينا في عاصمة دولة الإمارات في دقيقة واحدة و41.335 ثانية متقدمًا بفارق 0.155 ثانية على زميله في رد بول الأسترالي مارك ويبر صاحب المركز الثاني والذي سيترك السباقات في نهاية الموسم.

وكان الفرنسي رومان جروجان، سائق لوتس، سجّل أفضل زمن في جولة التجارب الحرة الأولى للسباق السابع عشر من الموسم وبلغ دقيقة واحدة و44.241 ثانية، في حين احتل فيتل المركز الثالث.

وفي الجولة الأولى أيضًا سجّل البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، ثاني أفضل زمن عندما تخلف عن جروجان بفارق 0.192 ثانية، إلا أن هاميلتون الذي فاز بالسباق في 2011 احتل المركز الثالث في الجولة الثانية.

واحتل الفلندي كيمي رايكونن، سائق لوتس، المركز الرابع في الجولة الثانية متقدمًا على الألماني نيكو روزبرج، سائق مرسيدس، وكان رايكونن الذي سينتقل إلى فيراري في الموسم المقبل احتل المركز السادس في الجولة الأولى.

وضمن فيتل إحراز لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي في السباق الماضي في الهند، وهو يسعى للفوز بالسباق السابع على التوالي أملا في معادلة إنجاز مواطنه مايكل شوماخر الذي حققه في 2004.

وهذه هي أطول مسيرة انتصارات متتالية منذ أن سجل الإيطالي ألبرتو اسكاري الرقم القياسي بالفوز في تسعة سباقات متتالية خلال موسمي 1952 و1953.

وضمن فريق رد بول أيضًا الفوز بلقب الصانعين للمرة الرابعة على التوالي.

وسجّل الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فيراري، والذي كان المنافس الوحيد لفيتل، على اللقب قبل الحسم دقيقة واحدة و45.440 ثانية، واحتل المركز 12 في الجولة الأولى لكنه حقق تحسنًا في الجولة الثانية (دقيقة واحدة و42.171 ثانية) ليحتل المركز الثامن، في حين احتل زميله في فيراري البرازيلي فيليبي ماسا المركز 17 في الجولة الأولى قبل أن يتقدم إلى المركز العاشر في الجولة الثانية.

وهذا السباق 17 بين 19 سباقًا في الموسم الحالي.