جدو أساسيا أمام سندرلاند؟

زادت احتمالات مشاركة محمد ناجي "جدو" مهاجم هال سيتي مع فريقه بشكل أساسي في مباراته أمام سندرلاند يوم السبت.

ويحل سندرلاند ضيفا على هال سيتي ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدو لم يشارك في أي دقيقة بالدوري الإنجليزي رغم عودته من الإصابة نهاية سبتمبر الماضي، بينما لعب لدقائق في مباراتين بكأس رابطة الأندية المحترفة، أخرهما يوم الأربعاء أمام توتنام.

فقد يجد جدو ضالته في دخول التشكيل الأساسي أمام سندرلاند بسبب الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق، خاصة بعد أداءه الطيب طوال 40 دقيقة لعبها أمام توتنام.

وتحوم الشكوك حول لحاق صانع الألعاب روبي برادي والمهاجم سوني ألوكو بمواجهة القطط السوداء بسبب الإصابة.

كما سيغيب المهاجم داني جراهام المعار من سندرلاند لعدم قانونية مشاركته أمام فريقه، مما يمنح مهاجم الأهلي المعار فرصة كبيرة للمشاركة.

جدو دخل إلى الملعب في الدقيقة 80 من مباراة توتنام التي ذهبت للوقت الإضافي بعد التعادل 1-1، فأكمل الشوطين الإضافيين وهدد مرمى السبيرز في أكثر من مناسبة، كما أنه سدد ركلة ترجيح بنجاح، قبل أن يخسر النمور.

بذكر أن هال سيتي يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، فيما يحل سندرلاند بالمركز قبل الأخير في الجدول.