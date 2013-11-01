"التيار المدنى": المنظومة الأمنية بالإسكندرية تحتاج لإعادة نظر

وجه معتز الشناوى، المتحدث باسم التيار المدنى وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف، رسالة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية تحت عنون (الإسكندرية تحتاج ليد من حديد للقضاء على الإرهاب )، استنكر فيها تصريحات اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، حول إخراج قوات الأمن للسيدات اللاتى كن يتظاهرن بسيدى بشر.

وأضاف الشناوى:" قامت قوات الداخلية بتأمين خروجهن بشكل آمن، تحت دعوى أن المظاهرات كانت سلمية"، وتساءل عن ماهية تلك السلمية؟ وكيف تؤمن الداخلية خروج هؤلاء ممن أصبن اليوم أثناء تظاهراتهن العديد من سكان سيدى بشر.

وشدد الشناوى:" ذكرتنى تلك الحادثة غير المبررة، باحتجاز الناشط السياسى أحمد ثابت وعدد من شباب الثورة، داخل مسجد القائد إبراهيم، لقد استمر الاحتجاز لأكثر من 18 ساعة، وقام خلالها إرهابيو الإخوان بتعذيب ثابت والشباب بعد احتجازهم داخل المسجد".

وتابع:" يشهد كل المحتجزين على وجود سيدات قمن بالإشراف على التعذيب، إلا أن تلك السيدات اختفين بدون مبرر لحظة القبض على من بداخل المسجد، اختفت السيدات رغم دورهن فى التعذيب".

وأشار إلى أن المنظومة الأمنية بالإسكندرية تحتاج لمراجعة دقيقة لحساباتها، فيجب الانحياز لمصر وليس فصيلاً معيناً، خاصة إن كان إرهابيا يتستر بالدين.

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