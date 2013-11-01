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عاجل .. إختطاف زياد بهاء الدين .. و 16 فرقة أمنية تلاحق الجناة

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عاجل .. إختطاف زياد بهاء الدين .. و 16 فرقة أمنية تلاحق الجناة عاجل .. إختطاف زياد بهاء الدين .. و 16 فرقة أمنية تلاحق الجناة

ترددت أنباء بقوة تفيد بأنه تم إختطاف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري أثناء خروجه من منزله  اليوم بالقاهرة  ، خلال توجه إلي مطار القاهرة لسفرة إلي نيويورك ، وقال نشطاء على الفيس بوك أن شهود عيان أكدوا أن 10 ملثمين إستقلوا 4 سيارات " جيب - شروكى - سوداء اللون - خالية من الألواح المعدنية " ، تربصوا بـ " بهاء الدين " وإختطفوه بمجرد خروجه من المنزل ، ولفتوا إلي أن 16 فرقة أمنية وعربات أمن مركزى توجهت الآن لمنزل " بهاء الدين " لتمشيط المنطقة وملاحقة الجناة ، جدير بالذكر أن لـ " بهاء الدين " مواقفه التي رآها البعض مدافعة عن حقوق الإخوان المسلمين و أنه مبادئة في إتخاذ القرارات تعود لإيمانه بالإدارة الأمريكية غير دخوله في صدام مباشر مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم علي خلفية قانون التظاهر، هذا ولم يعلن " بهاء الدين " أو  " " أو " الداخلية " موقفها الرسمي من تلك الأنباء.

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