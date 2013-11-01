أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السابق لـ"القومى للبحوث" يحذر من انتشار ظاهرة التجسس العلمى

Google+ Print
الرئيس السابق لـ"القومى للبحوث" يحذر من انتشار ظاهرة التجسس العلمى الرئيس السابق لـ"القومى للبحوث" يحذر من انتشار ظاهرة التجسس العلمى

حذر الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة مواد البحث العلمى بالدستور الجديد، الشباب من انتشار ظاهرة التجسس العلمى.

وأوضح "الناظر"، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أنه لاحظ خلال العامين الماضيين انتشار ظاهرة التجسس العلمى واختطاف العقول الشابة النابغة، مؤكدا أن هذه الظاهرة قد زادت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث يقوم بعض الأجانب الموجودين داخل والتابعين لجهات علمية أجنبية بالاتصال المباشر بالشباب المتميزين علمياً والمتفوقين فى الجامعات ومراكز البحوث وغيرها.

ولفت الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث إلى أن الأجانب يعرضون على الشباب التعاون العلمى والتعرف على أبحاثهم، ثم يعرضون عليهم منح ومهمات علمية للخارج بهدف الاحتفاظ بهم فى الجامعات والمراكز العلمية هناك، مستغلين حالة التوتر والإحباط التى يعانى منها الشباب فى ظروفنا الحالية.

واعتبر "الناظر" أن هذا العمل الذى وصفه بـالجبان والدنىء يهدف إلى سلب مصر أفضل ما تملك وهم شبابها النوابغ، مما يعنى تدمير حاضر ومستقبل الوطن، مناشدا الشباب أن يتخذوا حذرهم، ويتجنبون تلك المحاولات الإجرامية من أجل مصر التى ثاروا من أجلها ويتحلوا بالصبر.

وشدد "الناظر" على أن الشباب عليهم أن يدركوا أن مستقبل هذه البلد أمانة فى رقبتهم، داعيا إياهم ألا تخدعهم الإغراءات المسمومة، وأن مصر أولى بهم، مناشدا وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والشباب الانتباه لهذه الكارثة.


>
>
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط