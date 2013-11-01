الرئيس السابق لـ"القومى للبحوث" يحذر من انتشار ظاهرة التجسس العلمى

حذر الدكتور هانى الناظر، الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بمناقشة مواد البحث العلمى بالدستور الجديد، الشباب من انتشار ظاهرة التجسس العلمى.

وأوضح "الناظر"، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أنه لاحظ خلال العامين الماضيين انتشار ظاهرة التجسس العلمى واختطاف العقول الشابة النابغة، مؤكدا أن هذه الظاهرة قد زادت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث يقوم بعض الأجانب الموجودين داخل مصر والتابعين لجهات علمية أجنبية بالاتصال المباشر بالشباب المتميزين علمياً والمتفوقين فى الجامعات ومراكز البحوث وغيرها.

ولفت الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث إلى أن الأجانب يعرضون على الشباب التعاون العلمى والتعرف على أبحاثهم، ثم يعرضون عليهم منح ومهمات علمية للخارج بهدف الاحتفاظ بهم فى الجامعات والمراكز العلمية هناك، مستغلين حالة التوتر والإحباط التى يعانى منها الشباب فى ظروفنا الحالية.

واعتبر "الناظر" أن هذا العمل الذى وصفه بـالجبان والدنىء يهدف إلى سلب مصر أفضل ما تملك وهم شبابها النوابغ، مما يعنى تدمير حاضر ومستقبل الوطن، مناشدا الشباب أن يتخذوا حذرهم، ويتجنبون تلك المحاولات الإجرامية من أجل مصر التى ثاروا من أجلها ويتحلوا بالصبر.

وشدد "الناظر" على أن الشباب عليهم أن يدركوا أن مستقبل هذه البلد أمانة فى رقبتهم، داعيا إياهم ألا تخدعهم الإغراءات المسمومة، وأن مصر أولى بهم، مناشدا وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والشباب الانتباه لهذه الكارثة.