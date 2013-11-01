مع اقتراب نهاية العام ، حان وقت الإعلان عن أبرز المتألِّقين في عالم الموضة، حيث أعلن مؤخّراً عن أسماء المرشَّحين لـ"جوائز الموضة البريطانيَّة- British Fashion Awards" من مصممين وعارضات وأيقونات للموضة، وقد ضمَّت قائمة الفائزين للعام الماضيّ أسماءً بارزة، منها: Cara Delevingne, و Stella McCartney، و Erdem.
وفي عام 2013، يتنافس كل من Phoebe Philo من دار "Celine"، وSarah Burton من دار "Alexander McQueen" و Christopher Kane على جائزة "أفضل صمم للأزياء النسائيَّة- Womenswear Designer of the Year"، بينما ترشَّحت المصممة البريطانيَّة الشَّهيرة Victoria Beckham لجائزتين، وهما: "ماركة العام- Brand of the Year" و "مصممة السجَّادة الحمراء- Red Carpet Designer".
أمَّا جائزة "أفضل مصمم عالمي- International Designer award" فقد ضمَّت أسماء مصممين كبار، وهم: Marc Jacobs, وMiuccia Prada، و Raf Simons مصمم دار "Dior".
ولجائزة "أفضل عارضة أزياء- Model of the Year" تتنافس عليها كل من: Cara Delevingne, وEdie Campbell ، وSam Rollinson.
وفيما يخص الأزياء الرجاليَّة فقد ضمَّت قائمة المرشَّحين لـ"أفضل مصمم للأزياء الرجاليَّة- Menswear Designer of the Year" أسماءً كبيرة، وهم: Christopher Bailey مصمم "Burberry", و Kim Jones مصمم "Louis Vuitton" و"Tom Ford".
يُعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز في حفل سنويّ يقام في الثَّاني من شهر ديسمبر المقبل.
لمن تعطين صوتك من بين المرشَّحين؟
من هم المرشَّحين لجوائز الموضة في بريطانيا؟
مع اقتراب نهاية العام ، حان وقت الإعلان عن أبرز المتألِّقين في عالم الموضة، حيث أعلن مؤخّراً عن أسماء المرشَّحين لـ"جوائز الموضة البريطانيَّة- British Fashion Awards" من مصممين وعارضات وأيقونات للموضة، وقد ضمَّت قائمة الفائزين للعام الماضيّ أسماءً بارزة، منها: Cara Delevingne, و Stella McCartney، و Erdem.