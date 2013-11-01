سر تألُّق Gwyneth Paltrow على السجَّادة الحمراء

هل تساءلتِ يوماً عن سر تألُّق وجمال Gwyneth Paltrow على السجَّادة الحمراء؟!

بالتأكيد، قد تقوم مستحضرات التجميل بإخفاء بعض عيوب البشرة، ولكنَّ العامل الأكبر وراء جمال الإطلالة يرجع دوماً إلى خطوة العناية بالبشرة. فالحيل التي تقوم بها Paltrow حتى تظهر بمظهر لا يشوبه شائبة لا يعتمد على مستحضرات مرتفعة الثمن، فـ Paltrow اليوم قد تجاوزت الـ 39 عاماً، وتؤكِّد أنَّ السِّر يرجع أولاً وأخيراً إلى الاعتناء بالبشرة، الذي يرجع إلى 3 خطوات ترطيب أساسيَّة، هي:

1. الترطيب والتنظيف

إنَّ أهم خطوة من خطوات العناية بالبشرة هي التنظيف. ولكنَّ تنظيف البشرة قد يؤدِّي إلى جفافها؛ لذلك تقوم Paltrow باختيار منظِّفات البشرة التي تحتوي في مكوِّناتها على الحليب حتى ينظِّف البشرة من جميع الأتربة والموادّ العالقة بها من جهة، وحتى يحافظ عليها من الجفاف من جهة أخرى.

2. العناية الفائقة

تأتي خطوة الترطيب بعد التنظيف. ولترطيب البشرة تختار Paltrow دوماً المنتجات التجاريَّة العالميَّة الموثوق بها، والتي تحتوي في مكوِّناتها على العناصر الطبيعيَّة.

3. التدليك

كذلك تهتم Paltrow بتدليك وجهها ورقبتها يومياً، باستخدام زيوت التدليك، إضافةً إلى قيامها أحياناً بالاستعاضة عن زيوت التدليك بزيت الزيتون الطبيعيّ، وتعلِّق على هذه التجربة قائلة: "إنَّ زيت الزيتون من أهم الزيوت المفيدة للبشرة، إضافةً إلى أنَّ التدليك يُساهم بتحريك الدورة الدمويَّة في الوجه، وبالتَّالي يساعد في الحصول على بشرة ورديَّة دائمة الحيويَّة والنَّضارة".

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