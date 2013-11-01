أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ختام مهرجان أبو ظبي في ليلة تضيئها النجوم

Google+ Print
ختام مهرجان أبو ظبي في ليلة تضيئها النجوم ختام مهرجان أبو ظبي في ليلة تضيئها النجوم

بعد سبعة أيام، حفلت بالعروض السينمائية، اختتمت أمس فعاليات مهرجان أبو ظبي السينمائي في دورته السابعة، بمرور النجوم على السجادة الحمراء، وعلى وجوههم ملامح القلق والدعاء، من أجل حصول أعمالهم على جوائز، أو على تقدير لجهودهم المبذولة.
حضر حفلة الختام النجوم: آسر ياسين وزوجته، لبلبة، خالد أبو النجا، أروى جودة، بدرية أحمد، هدى الخطيب، وئام الدحماني، مادلين طبر، نسرين طافش، داوود حسين وابنه، أحمد فلوكس، آلاء شاكر، نادية المنصوري، نيفين ماضي، زهرة الخارجي، مريم حسين، وانهو تشونغ، محمد كريم، محمد المنصور، فاطمة عبد الرحيم، رانيا شعبان وغيرهم... وبعد مراسم السجادة الحمراء، جاءت اللحظة الحاسمة التي ينتظرها النجوم للإعلان عن الجوائز على الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان المختلفة. وعقب حفلة توزيع الجوائز، أقيم عشاء على أنغام الموسيقى، حضره كلّ النجوم، وامتدّ إلى الساعة الثالثة صباحاً.

 اللائحة الكاملة للجوائز في مهرجان أبو ظبي السينمائي لعام2013

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي