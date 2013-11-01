ختام مهرجان أبو ظبي في ليلة تضيئها النجوم

بعد سبعة أيام، حفلت بالعروض السينمائية، اختتمت أمس فعاليات مهرجان أبو ظبي السينمائي في دورته السابعة، بمرور النجوم على السجادة الحمراء، وعلى وجوههم ملامح القلق والدعاء، من أجل حصول أعمالهم على جوائز، أو على تقدير لجهودهم المبذولة.

حضر حفلة الختام النجوم: آسر ياسين وزوجته، لبلبة، خالد أبو النجا، أروى جودة، بدرية أحمد، هدى الخطيب، وئام الدحماني، مادلين طبر، نسرين طافش، داوود حسين وابنه، أحمد فلوكس، آلاء شاكر، نادية المنصوري، نيفين ماضي، زهرة الخارجي، مريم حسين، وانهو تشونغ، محمد كريم، محمد المنصور، فاطمة عبد الرحيم، رانيا شعبان وغيرهم... وبعد مراسم السجادة الحمراء، جاءت اللحظة الحاسمة التي ينتظرها النجوم للإعلان عن الجوائز على الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان المختلفة. وعقب حفلة توزيع الجوائز، أقيم عشاء على أنغام الموسيقى، حضره كلّ النجوم، وامتدّ إلى الساعة الثالثة صباحاً.

اللائحة الكاملة للجوائز في مهرجان أبو ظبي السينمائي لعام2013