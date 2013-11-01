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أنشيلوتي: برشلونة يلعب بطريقة رائعة ولا يعاني من عيوب كثيرة

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أنشيلوتي: برشلونة يلعب بطريقة رائعة ولا يعاني من عيوب كثيرة أنشيلوتي: برشلونة يلعب بطريقة رائعة ولا يعاني من عيوب كثيرة

(إفي) - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن فريق برشلونة يلعب الآن بطريقة رائعة ولا يعاني من عيوب كثيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قبل لقاء رايو فاليكانو غدا في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، أشار أنشيلوتي إلى أن برشلونة لديه فلسفة شديدة الوضوح "كما أنه فاز في أغلب مبارياته، إنه يلعب على نحو رائع ولا أعتقد أنه يعاني من عيوب كثيرة".

وعن لقاء الغد يرى المدرب الإيطالي أنه سيكون "دربي صعبا" وعلى لاعبيه تقديم أداء جيد خلاله، مبينا أن المباراة ستشهد عودة داني كارباخال، ولكن رافائيل فاران لن يلعب لذا سيدفع بسرخيو راموس وبيبي في قلب الدفاع.

وأضاف: "لقاء الغد سيكون بمثابة دربي لذا سيتم التعامل معه بنفس طريقة المباريات الخاصة. ففي آخر خمس لقاءات بينهما فاز ريال مدريد ولكنه دوما لقاء يتسم بالصعوبة وغدا سيكون الأمر على هذا النحو. آمل أن يلعب الفريق جيدا وأن يتحلى بالتركيز".

ولم يكشف أنشيلوتي عن التشكيلة الكاملة للفريق، ولكنه أشار إلى إمكانية الدفع بالثلاثي الناجح جاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو بعد أن أبدوا انسجاما وأحرزوا سويا سبعة أهداف في مباراة إشبيلية بالجولة الماضية.

كما أكد أنه سيدفع بتشابي ألونسو مع بداية مباراة فاليكانو "ولكنني لا أعلم إذا كان سيتحمل مواصلة المباراة بالكامل أم لا".

وفيما يتعلق بانتقال التركي مسعود أوزيل إلى أرسنال الإنجليزي، جدد أنشيلوتي تأكيده على أن الفريق لم يتأثر بهذا الأمر ويواصل مسيرته بنحو طبيعي، مبينا أنه يتمنى التوفيق للتركي في "البريميير ليج".

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