طولان: التجديد لعبد الشافي وحازم أنقذ استقرار الفريق

يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك أن التجديد للثنائي حازم إمام ومحمد عبد الشافي أنقذ استقرار الفريق.

وقال طولان لـFilGoal.com "التجديد للثنائي عبد الشافي وحازم إمام يفيد الزمالك فنيا بشكل كبير، فنحن نتحدث أثنين من أفضل اللاعبين في مراكزهما في مصر."

وأضاف طولان "كما أن عدم التجديد لأثنين من كبار لاعبي الفريق، كان كفيلا بضرب الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يحدث."

ونجحت لجنة الكرة في البيت الأبيض بتجديد التعاقد مع الثنائي عبد الشافي الظهير الأيسر وحازم إمام الظهير الأيمن لمدة ثلاثة مواسم.