برنامج الأغذية العالمي يوصل الغذاء إلى 3.3 مليون سوري في أكتوبر

كتب : رويترز منذ 48 دقيقة

نجح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في توصيل حصص غذائية لعدد قياسي من الأشخاص في سوريا بلغ 3.3 مليون شخص في أكتوبر، ارتفاعا من 2.7 مليون في الشهر السابق لكنه أبدى قلقه الشديد اليوم، على مدنيين يعيشون في مناطق محاصرة لا يمكنه الوصول إليها.

وقالت إليزابيث بيرس المتحدثة باسم البرنامج، للصحفيين في جنيف "إنه مستوى قياسي في عمليات البرنامج منذ بداية عام 2011. لكنه لايزال أقل من المستوى المستهدف البالغ أربعة ملايين".

وأضافت أن القتال والافتقار للأمن حدا من قدرة البرنامج على الوصول إلى مناطق في محافظتي حلب والحسكة خلال شهر أكتوبر. وتابعت "وفي مناطق أخرى وبخاصة في دمشق وريف دمشق لم يعد يمكن الوصول إلى مزيد من المناطق بسبب احتدام الصراع".

وقالت بيرس، إنه في ظل الحرب الأهلية الدائرة في سوريا لم يتمكن البرنامج من توصيل حصص الغذاء إلى 38 موقعا منها المعضمية على مشارف دمشق والتي حاول تسع مرات على مدى عام دخولها دون جدوى".

ومكنت لحظة تعاون نادرة بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة 1800 شخص من الفرار من البلدة المحاصرة يوم الثلاثاء الماضي، لكن الآلاف بقوا محاصرين لا يملكون سوى القليل من الطعام والماء والدواء.

ومضت بيرس تقول "البرنامج العالمي للأغذية قلق بشأن مصير العديد من السوريين المحاصرين في مناطق الصراع لا يزالون بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة. ونحن نرقب التقارير المقلقة عن انتشار سوء التغذية بين الأطفال في المناطق المحاصرة".