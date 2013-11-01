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الجزائر تعرب عن حزنها لوفاة 92 مهاجرا عطشا في صحراء النيجر

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الجزائر تعرب عن حزنها لوفاة 92 مهاجرا عطشا في صحراء النيجر الجزائر تعرب عن حزنها لوفاة 92 مهاجرا عطشا في صحراء النيجر

كتب : أ ش أ منذ 44 دقيقة

أكد عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، أن بلاده تأثرت بشدة لوفاة 92 من المهاجرين عطشا في صحراء النيجر، واصفا هذه المأساة بأنها "مروعة".

وقال بلاني في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، إن الجزائر تأثرت تأثرا بالغا لوقوع هذه المأساة المروعة، مقدما تعازيه لحكومة وشعب النيجر.

يذكر أن 92 شخصا (52 طفلا و33 امرأة و7 رجال) حاولوا الهجرة سرا إلى الجزائر، لقوا حتفهم في صحراء النيجر، غالبيتهم بسبب العطش، على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الجزائرية، بعد تعطل الشاحنات التي كانت تقلهم، وعُثر على الجثث متحللة أمس الأول في أماكن مختلفة.

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